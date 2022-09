Valgusraviga vähi vastu

Üks võimalus vähi raviks on fotodünaamiline teraapia, mille käigus kasutatakse valgust vähivastase aine aktiveerimiseks otse kasvajas. Sobivad ained peavad aga olema stabiilsed nähtava valguse suhtes, omama kasvajavastast toimet vähese hapnikusisaldusega keskkonnas ning neil peab olema võime aktiveeruda kudedesse tungiva punase valguse mõjul – see on raskesti saavutatavate omaduste kombinatsioon. Nüüd on Tokyo ülikooli tööstusteaduste instituudi meeskond välja töötanud uue platvormi, mis kasutab esimest korda väärismetalli roodiumi ühendite kompleksi selliste tunnustega kombinatsiooni saavutamiseks.

Tavapärased fotodünaamilised kasvajarakkude-vastased ravimeetodid sõltuvad reaktiivsete hapnikuvormide moodustumisest, kuid paljud kasvajad tekitavad keskkondi, kus puudub hapnik. Seega on hapniku "aktiveerimine" seal kasutu.

Jaapanlased kasutasid aga teist teed, mis hapniku olemasolust ei hooli. Nad viisid kasvajasse mitteaktiivses vormis roodiumiühendit, mis punase valguse mõjul aktiveerus ja vabastas hoopis alküülradikaale. Teadaolevalt on need võimelised esile kutsuma rakusurma nii hapniku juuresolekul kui ka ilma. Teadlased ütlevad, et nende väljatöötatud roodiumiühend on tavalise valguse käes väga stabiilne, kuid seda saab aktiveerida laseriga, mis annab nanosekundilisi punase valguse impulsse. Neid nanosekundiliselt pulseerivaid lasereid on meditsiinitöötajatel suhteliselt lihtne käsitseda.

"Meie uus tehnoloogia võimaldab mitmesuguste alküülradikaalide ja aldehüüdide fotokeemilist genereerimist, võimaldades erinevate bioaktiivsete molekulide kohaselektiivset vabastamist," ütleb uuringu vanemautor Kazuyuki Ishii. See uuring lisab vähiravi arsenali veel ühe võimaluse.