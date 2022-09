Julgus oma elu eest seista algab igaühe lihtsatest valikutest

Tervise arengu instituut (TAI) on koos Eesti haigekassaga käivitanud jätkuprojekti «HPV kodutesti juurutamine emakakaelavähi sõeluuringus». Uuringud näitavad, et kodutest on sama usaldusväärne kui kliinikus võetud.

Kuna kodutest on Eestis naiste poolt väga hästi vastu võetud, on haigekassa algatanud riikliku sõeluuringu juhendi muutmise ja kodutesti kandmise tervishoiuteenuste loetellu.

Millised on naiste suurimad hirmud või eelarvamused seoses kodutestimisega ja kuidas see lahendus on nende poolt vastu on võetud, selgitab TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna vanemteadur, dr Piret Veerus. «Valdav enamus 2021. aastal kodutesti tegijatest hindasid proovivõtujuhiseid selgeks ja arusaadavaks (99%), kodutesti proovivõtuvahendi kasutamist lihtsaks (99%) ja isetestimist valutuks (97%). Vaid 3,5% eelistas edaspidi anda sõeluuringutesti kliinikus. Tervishoiutöötajad on mures, kas naised kodutesti võtmisega hakkama saavad, kuid ebapiisava rakulise materjaliga teste oli 2021.aastal uuringus vaid 45 (1,3%). Neile naistele pakuti võimalust uuesti kodutesti teha,» ütleb Veerus.

Hetkel näitavad kõik märgid, et kodutestimisest võiks saada nende naiste jaoks, kes ei soovi vastuvõtule minna, oluliselt mugavam alternatiiv. Proovivõtuvahendiga kaasasoleva juhendi abil on kõik uuringutes osalenud naised kodutesti tegemisega hästi hakkama saanud.

«Üle 500 naise kirjutasid tagasisideks kommentaare, soovitusi või avaldasid tänu. Kodutestimise kohta toodi välja, et see on mugav ja kiire meetod, mis hoiab aega kokku,» selgitab Veerus.