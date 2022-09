Iisraelis hakati manustama omikrontüvele suunatud koroonavaktsiine

Riigi tervishoiuorganisatsiooni Clalit ametnik ütles, et Iisraelis on suur nõudlus selle tõhustusdoosi järgi. Clalit saab rohkelt telefonikõnesid igas vanuserühmas inimestelt, kes tahavad vaktsineerimiseks aega kinni panna.

«Ma olen saanud kõik varasemad vaktsiinid. Seni, loodan, et ma ära ei sõnu, pole ma nakatunud, kuigi terve mu perekond on, ning ma olen nüüd justkui teflonist. Nagu nad ütlevad, üritan jääda terveks,» ütles Eytan Gurfinkel Tel Avivist.

Neljapäevase seisuga on Iisraelis haiglas 95 inimest, kes on tõsiselt koroonaviirusega haigestunud, mis on madalaim näitaja alates maist. Üle 11 600 iisraellase on alates 2020. aasta algusest Covid-19 tõttu surnud, näitavad tervishoiuministeeriumi andmed.