Venemaalt avastatud koroonaga sarnanev viirus võib ohustada inimesi

Kuigi viimastel aastatel on avastatud sadu sarbekoviiruseid, peamiselt nahkhiirtel Aasias, ei ole enamik neist võimelised inimese rakke nakatama. Khosta-1 ja Khosta-2 viirused avastati Venemaa nahkhiirtelt 2020. aasta lõpus ja esialgu tundus, et need ei kujuta endast ohtu inimestele.

«Geneetiliselt nägid need veidrad Vene viirused välja nagu mõned teised, mis mujal maailmas avastati, kuid kuna nad ei näinud välja nagu SARS-CoV-2, ei arvanud keegi, et need võiksid olla midagi, millest võiks liigselt vaimustuda,» ütles Letko. «Kuid kui me neid rohkem uurisime, olime tõeliselt üllatunud, kui avastasime, et nad võivad nakatada inimese rakke. See muudab veidi meie arusaama nendest viirustest, kust nad pärinevad ja milliseid piirkondi puudutavad.» Letko täpsustab, et Khosta-1 potentsiaal inimrakke nakatada on aga vennasviirusega võrreldes madal.