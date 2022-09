Matkale minek aga mida kaasa võtta?

Sügisel tuleb valmis olla igasuguseks ilmaks, sest paaritunnise matka sisse võib mahtuda nii päike kui vihm. Sügisene matkariietus olgu mitmekihiline, et palavusega saaks kihte eemaldada ja külmaga juurde lisada. Pikemale matkale võta kaasa kolm kihti üles: soe pesu, fliis või kampsun ja jope ning kaks kihti alla: soe pesu ja matkapüksid või -retuusid. Kotti paki kaasa veel müts, kindad ja vihmakeep.

Matkajope peamine ülesanne on kaitsta vee ja tuule eest. Pea meeles, et vett-tõrjuv jope pakub kaitset vaid kerge seenevihma korral. Sellest samm edasi on vetthülgav ehk hüdrofoobne jope, mis ei lase veepiiskadel materjali sisse nii lihtsasti imbuda, vaid tekitab sellele kaitsva kihi. Südamerahus saab vihmast ilma nautima minna aga veekindla jopega, mis kaitseb tugeva vihma eest ning laseb samaaegselt ka nahal mõnusalt hingata.