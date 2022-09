Teadlased avastasid koroonanakkuse ja pähklite vahel huvitava seose

Teadlased testisid antikehade võimet seonduda 180 erineva tavatoidu valguga, kahe erineva vaktsiiniga ning 15 bakteri- ja viirusvalguga. Antikehad reageerisid kõige tugevamalt tavalise soolestiku bakteriga E. faecalis ning difteeria, teetanuse ja läkaköha vastase vaktsiiniga. Huvitav on see, et need reageerisid väga tugevalt ka tavalistes toiduainetes leiduvate valkude vastu, sealhulgas brokoli, röstitud mandlid, sealiha, india pähklid, piim, soja ja ananass.

Süüa immuunsuse nimel?

Tõepoolest, teadlased hoiatavad, et kuigi need ained võivad pakkuda mõningast kaitset SARS-CoV-2 eest, ei ole need vaktsiinide asendajad. Lisaks on vaja täiendavaid katseid, et kinnitada, et need valgud annavad tõepoolest teatud reaalse kaitse, ja kui jah, siis kas see on vahendatud lühiajalise antikehavastuse või pikemaajalise mälurakkude vastuse kaudu.