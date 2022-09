Ujuv bio-mikrorobot ravib surmavaid kopsuinfektsioone

Mikrorobotid on valmistatud vetikarakkudest, mille pinnal on antibiootikumiga täidetud nanoosakesed. Vetikad võimaldavad mikrorobotitel ringi ujuda ja toimetada antibiootikume otse bakteritesse. Antibiootikume sisaldavad nanoosakesed on valmistatud pisikestest biolagunevatest polümeerikeradest, mis on kaetud neutrofiilide (teatud tüüpi valgete vereliblede) rakumembraanidega. Nende rakumembraanide eripära on see, et nad neelavad ja neutraliseerivad bakterite ja keha immuunsüsteemi poolt toodetud põletikulisi molekule. See annab mikrorobotitele võimaluse vähendada kahjulikku põletikku, mis omakorda muudab nad tõhusamaks kopsuinfektsiooni vastu võitlemisel.