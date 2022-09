Globaalne soojenemine teeb südamehaigete olukorra raskemaks

Prantsusmaal läbiviidud uuringus leiti, et 2019. aasta kuumalaine ajal olid kõrged temperatuurinäidud tihedalt seotud südamepuudulikkusega patsientide kehakaalu langusega. See võib esimesel pilgul ju hea tunduda, sest liigne kehakaal on teadaolevalt kahjulik, kuid südamepuudulikkusega patsientide puhul võib kiire kaalulangus viidata nende seisundi halvenemisele.