Roosa Lindi jooks avab rinnavähi ennetuse kuu

«Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Propageerides tervislikke eluviise ja igapäevast kehalist aktiivsust soovime näidata üles solidaarsust rinnavähi patsientide ja nende lähedastega ning suurendada rinnavähi sõeluuringust osavõttu,» ütles MTÜ Elu Nimel juhatuse esimees Reio Vilipuu.

«Eestimaalaste mõttemustrisse peab jõudma hoolivus. Järgmise põlvkonna väärtuslikem arusaam oleks järgmine: hoolides enda tervisest, hoolid ka oma lähedastest,» arvab selle aasta Roosa Lindi Jooksu patrooniks olev Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp, kes on vähiga võitlemisel oma elu kõige raskemad vestlused oma lähedaste kõrval isiklikult läbi teinud.

«Kogemus on mulle seetõttu olnud eriti suureks tõukeks anda kõigile julgust küsida, kui on kahtlus ning rääkida kui on hirm.»