Terviseedenduse konverentsil lahatakse juurprobleeme

Poliitikakujundajate või ka lihtsalt kodanikena soovime teha parimaid valikuid. Tõenduspõhisus on üks kriteerium, millele otsuse tegemisel tugineda. Kuidas praktikuna hinnata, millist tõendust hinnata aga piisavaks? Kuidas siduda need kaks üsna erineva dünaamikaga valdkonda – poliitika valdkonna otsuste tegemine ja tõenduspõhja kujundamine, nii et need teineteist päriselt toetaksid ja ei jääks tunne: «Issand, sellise raha eest saame sellise asja!?»? Sessiooni käigus pakutakse väikest sissevaadet sellesse, kuidas teha otsuseid nii, et need ei tugineks ainult kõhutundel aga samas ei peaks maksma miljonit. Vaatame ja arutame töötoas koos osalejatega, millised on levinud komistuskivid uuringute tellimisel ja kasutamisel ning kuidas neid vältida.