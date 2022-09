Mida teha, kui on vaja uut perearsti?

Kuidas tagada perearstiabi kättesaadavus tulevikus?

Peamine proovikivi tervishoius on täna see, et inimene saaks perearsti jutule võrreldes varasemaga oluliselt kiiremini. Selleks käivitas tervisekassa selle aasta alguses perearstide kõnekeskuse teenuse, mis muudab suhtlemise oma perearsti või -õega oluliselt kiiremaks ja mugavamaks.

Tervisekassa toel on üle Eesti rajatud ligi 60 tervisekeskust, et parandada perearstiabi kättesaadavust igas piirkonnas ja luua nii tohtreid kui ka patsiente rõõmustavad kaasaegsed tingimused. Tervisekeskustes on laiem teenuste valik, kuna lisaks perearstile ja -õdele töötavad keskustes ka füsioterapeudid ja ämmaemandad, samuti pakutakse õendusabi teenuseid. Sõltuvalt kohapealsetest vajadustest võib seal töötada ka teisi spetsialiste nagu näiteks psühholoog ja logopeed. Tervisekeskustes töötavad perearstid leiavad, et just noorte arstide kaasamiseks on sellise keskuse formaat palju motiveerivam, sest seal töötab suurem meeskond arste, on piisavalt tugipersonali ja ka kaasaegne töökeskkond.