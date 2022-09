Dementsusega inimesed ja nende lähedased vajavad rohkem tuge

«Kuigi dementsusel ei ole veel haigust modifitseerivat «ravi», on selgeid tõendeid, mis näitavad, et asjakohane diagnoosimisjärgne ravialane sekkumine, hooldus ja tugi parandavad oluliselt haigusega inimeste elukvaliteeti, võimaldades paljudel säilitada iseseisvust kauemaks ajaks.»

Surve tervishoiusüsteemile Covid-19 pandeemia ajal on veelgi vähendanud tervishoiutöötajate võimet pakkuda dementsusega inimestele piisavat diagnoosijärgset ravisekkumist, hooldust ja tuge. Barbarino tunnistab, et mõistab tervishoiutöötajaid, kes töötavad suure koormuse ja surve all, ning rõhutab, et valitsused peavad investeerima nende toetamiseks.

«Kogu maailmas on tervishoiutöötajad dementsuse osas alaharitud, nagu ei ole ka piisavalt ressursse, et pakkuda dementsusega inimestele rahuldavat diagnoosijärgset tuge,» ütleb Barbarino.

«Iga riigi ülesanne on tugevdada oma tervishoiusüsteemi, et tervishoiutöötajad saaksid pakkuda kvaliteetset abi, mida dementsusega inimesed hädasti vajavad.» MTÜ Elu Dementsusega lisab, et tuge vajavad kindlasti ka dementsusega inimeste lähedased.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) tunnistab juba dementsust kui erivajadust ning toetab ADI üleskutset tunnustada diagnoosijärgset tuge inimõiguseks. Koos kutsutakse riike kogu maailmas üles lisama diagnoosijärgne tugi riiklikusse dementsuse strateegiasse.