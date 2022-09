Euroopa Kardioloogide Seltsi ajakirjas European Journal of Preventive Cardiology avaldatud uuringu kohaselt ei ole suurt vahet, kas tegemist on tavalise, lahustuva või kofeiinivaba kohviga.

Suur vaatlusuuring kinnitab, et nii tavaline ehk otse ubadest jahvatatud kohv kui ka lahustuv või kofeiinvaba kohv on seostatav südame-veresoonkonnahaiguste esinemissageduse ja neist või ka mistahes muudest põhjusest tingitud surmajuhtumite vähenemisega, selgitab Melbourne Bakeri südame- ja diabeediuuringute instituudi professor ja uuringu autor Peter Kistler. «Tulemused näitavad, et jahvatatud, lahustuva ja kofeiinivaba kohvi kerget kuni mõõdukat tarbimist tuleks pidada tervisliku eluviisi osaks.»