Arst räägib, mis aitab nohu vastu ja kellel see kauem võib kesta

Nohu lõpu poole ninas tekkivate koorikute vastu annab arsti sõnul leevendust erinevate ninasiseste õlilahuste kasutamine. «Teiseks võimaluseks on ninaõõne loputamine isotoonilise soolalahusega või meresoola lahusega. Võib kasutada ka tavalist puhast kraanivett. Ninaloputuseks sobib nii selle jaoks spetsiaalselt loodud loputuskannud või võib ka lihtsalt paar korda päevas vett ninna tõmmata,» soovitab dr Metsmaa. Eesmärgiks on aidata ninaõõnest põletikulist sekreeti ja koorikuid eemaldada.

«Kellele tundub veega nina loputamine ületamatult ebamugav, võivad teha ka auru või kasutada õhuniisutajaid. Eesmärgiks on kuiva limaskesta niisutamine ning ninas olevate kuivanud sekreedi väljanuuskamise soodustamine,» räägib arst. Vältima peaks igasugust ninaõõne mehaanilist puhastamist. «Nina limaskesta vigastamine on pigem uueks väratiks infektsioonile. Nina vaheseina eesosas paiknev veresoonte võrgustik, mis on just lastel suhteliselt pindmine ja sõrmega ninas urgitsedes saame kasu asemel pigem ninaverejooksu,» nendib Metsmaa.