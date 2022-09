TAI: kõhutundest ja headest kavatsustest ennetuses ei piisa

Mitmed uuringud on näidanud, et enamasti tuginevad ennetuses kasutatavad meetodid ja strateegiad kõhutundel. Kuna eesmärgi täitmist ja käitumise muutumist mõõdetakse harva, puudub kontroll ja arusaam tegelikult aset leidnud muutusest. Lisaks eeldatakse, et ennetus on osalejatele kasulik, aga kuidas me seda teame, kui muutuseid ei mõõda? Kuna ennetus on tihti suunatud lastele-noortele ja teistele haavatavamatele ühiskonnaliikmetele, kelle ellu ühel või teisel viisil sekkutakse, tuleb kindlustada, et tegevused on õigustatud, kasulikud ning võtavad arvesse ka teisi eetilisi põhimõtteid, nagu näiteks osalemise vabatahtlikkus, diskrimineerimise, sildistamise ja ohtu seadmise ära hoidmine.