Vananemist võib tagant tõugata üllatav argine tegur

Meditsiiniajakirjas Aging US avaldatud artikli kohaselt peaks iga vananemisvastane teraapia keskenduma nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. USA ja Hiina teadlased uurisid üksilduse, rahutu une ja õnnetu enesetunde mõju vananemistempole ja leidnud, et see on märkimisväärne, vahendab Medical Xpress.