Tervishoiukonverents võttis luubi alla uuendusliku ravi parema kättesaadavuse

«Tervishoiupoliitika on viimasel 2,5 aastal olnud seoses koroonapandeemiaga teravdatud tähelepanu all kogu maailmas, paljudes riikides on taas tõusetunud laiemad arutelud meditsiinisektori ja kogu tervishoiuvaldkonna kitsaskohtade üle,» lausus konverentsi korraldava Ameerika Kaubanduskoja Eestis (AmCham) tervishoiukomitee juht ja advokaadibüroo COBALT partner Elo Tamm.