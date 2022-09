Alasepp: Ukraina õdedele on loodud võimalus Eestis erialasel tööl jätkata

Asekantsler dr Heidi Alasepp tänas Ukrainast tulnud õdesid, et nad on valmis ajutiselt või pikemalt siduma oma eluteed Eesti ja meie tervishoiuga.

«Eesti on alates sõja algusest 24. veebruaril aktiivselt panustanud Ukraina abistamisse, kuid meie toetus Ukrainale on tegelikult kestnud juba aastaid. Olen isiklikult olnud seotud Ukrainaga alates 2014. aastast, aidanud üles ehitada taastusravi, siinsamas koolis on õppinud Ukraina esimesed tegevusterapeudid, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on loonud Ukrainale tegevusteraapia õppekava ja Kiievi Ülikoolis on esimesed lennud juba lõpetanud,» ütles dr Heidi Alasepp.