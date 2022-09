Köha hooaeg on käes: kuidas köha ennetada ja ravida?

Enamasti on köha mööduv haigusnähtus. Ebaharilik pole kuni kolm nädalat kestev haigus, aga see ei tähenda, et terve selle aja jooksul tuleks oodata lihtsalt haigusest paranemist. Esimene abinõu kõigile köhaga patsientidele on inhalatsiooni tegemine füsioloogilise lahusega. Inhalaatorid ehk nebulisaatorid aitavad viia väikseks tehtud veepiisakesed sügavamale kopsudesse, et kiirendada kopsude puhastumisprotsessi. Selleks sobivad nii kompressor-, ultraheli- kui ka võrktehnoloogiaga inhalaatorid. Proovides inhalatsiooni teha pliidi kohal potitäie kuuma veega, tasub olla tähelepanelik, et liiga kuum aur ei teeks liiga nina ja kopsude limaskestale, mis omakorda pikendab paranemiseks kuluvat aega.