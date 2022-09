Arva ära! Mida peavad eestlased kõige eestipärasemaks toiduks?

Rukkileib on olnud eesti köögi alustala juba tuhandeid aastaid – see on olnud igapäevatoidus nii keskne, et väljend «leib on laual» tähendas seda, et perel oli piisavalt sissetulekut. «Kõiki muid toite on nimetatud leivakõrvaseks, ka see näitab leiva suurt osa ja sümbolväärtust. Kodune rukkileiva tegemine on ka tänapäeval paljude perenaiste hobi ja oskus, mille üle uhkust tuntakse,» rääkis Kannike.