Arutelu: kuidas vähendada Eesti inimeste tervishoiukulusid?

Tervishoiueksperdid ja huvirühmade esindajad arutlevad, mida teha, et Eesti elanikel olenemata erinevast majanduslikust, sotsiaalsest, demograafilisest või geograafilisest taustast oleks võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele ning millised sihtrühmad ja milliste kulude osas vajavad Eestis toetamist. Seminari avab tervise- ja tööminister Peep Peterson.

«Omaosalusest tervishoius ja selle võimalikest mõjudest rääkimine on eriti ajakohane praegu, mil perede eelarved on pingelised ja ennustatav on, et lähiaastal see pinge veelgi teravneb,» tõdes tervise- ja tööminister Peep Peterson.

«Kõigil inimestel peab olema tagatud võrdne ligipääs just neile vajalikule abile, sõltumata nende majanduslikest võimalustest või sotsiaalsest staatusest. Eelnevate kriiside ajast on teada, et inimesed lükkavad edasi kulutusi, mida nad esmatähtsaks ei pea. Eluasemekulud ja toidukulud võivad osutuda tähtsamaks kui õigeaegne hambaarsti juurde minek või ravimite väljaostmine vanemal inimesel.»

Petersoni sõnul näeb täna Eestis sissetulekute lõikes suuri erinevusi nii arstiabi kui ravimite kättesaadavuses, mille peamised põhjused on suur omaosaluskoormus ja ravikindlustuseta inimeste suur hulk.

«See on veel üks põhjus, miks me peame tervishoiu rahastamise alused ümber vaatama. Inimesed vajavad kindlustunnet, et kedagi ei jäeta hätta ja koos leitavad lahendused aitavad vähendada sotsiaalset ebavõrdsust,» sõnas ta.

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik Andres Võrk jagab seminaril ekspertteadmisi omaosaluskoormuse mõjust tervishoiuteenuste kättesaadavusele.