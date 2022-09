Ukraina õed töötavad ja õpivad kiiresti eesti keelt

Tervishoiu kõrgkoolide ja riigiasutuste koostöös spetsiaalselt Ukraina õdede jaoks loodud tasemeõppeprogramm annab neile võimaluse Eestis oma erialast tööd jätkata. Kõik õppeprogrammi tudengid on saanud õendusalase kutsehariduse ja on ka õdedena või velskritena töötanud. Eestis õena töötamiseks on aga lisaks rakenduskõrgharidusele vaja osata ka eesti keelt.