Esimest tüüpi diabeedi kujunemisel võib olulist rolli mängida kätelt leviv viirus

Esimest tüüpi diabeet kujuneb kõhunäärme Langerhansi saarte insuliini tootvate beetarakkude hävinemise tagajärjel, mille põhjuseks on autoimmuunne reaktsioon. Kujunenud beetarakkude vastaste antikehade teket seostatakse erinevate keskkonnategurite ja geneetilise eelsoodumusega. On kindlaid andmeid, et autoimmuunse reaktsiooni vallandajaks võivad olla ka viirusinfektsioonid.