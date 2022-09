Regionaalhaigla kehtestab koroona tõttu külastuskeelu

Kõik ambulatoorsetele visiitidele või uuringutele tulevad patsiendid on jätkuvalt kohustatud haiglas maski kandma ning käsi puhastama. Haigla sissepääsude juures ning registratuurides on olemas käte antiseptika võimalused ja kaitsemaskid. Ka EMO-s on maskide kasutamine kohustuslik. Haigla jälgib olukorda pidevalt ning annab teada, kui patsientide külastamine on taas võimalik.