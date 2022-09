Teadlased avastasid, mis muudab puugid tegelikult nii ohtlikuks

​Seni pole olnud täiesti arusaadav, miks just puugid on nii ohtlikud haiguste levitajad. Uus uuring ajakirjas Journal of Clinical Investigation näitas, et puugi sülg pärsib naha kaitsefunktsiooni, suurendades seeläbi selliste haiguste riski nagu puukentsefaliit ja puukborrelioos.