Liikumislabor edastas erakondadele ettepanekud laste ja noorte tervise parandamiseks

Eesti laste ja noorte vaimse ja füüsilise tervise näitajad vajavad tõsist tähelepanu: kolmandikul 11–15-aastastest esineb depressiivsust, iga neljas kutsealune ei saa astuda ajateenistusse, kuna ei vasta tervisenõuetele, iga kolmas 1. klassi astuv laps on ülekaaluline. Covidi kriis on avaldanud täiendavat negatiivset mõju.

Tartu Ülikooli liikumislabori pöördumise siht on tuua laste ja noorte liikumine kõigi erakondade fookusse korraga ning pakkuda see välja tõhusa lahendusena, mis aitab tagada lisaks iga lapse tervisele ka riigi kaitsevõime, rahvastiku säilimise, heaolu ja toimetuleku kriisidega. «Seepärast on väga oluline, et saaksime liikumisvõimalusi edendada koostöiselt ja valdkondade üleselt ja et ka erakondadel oleks neis küsimustes üksmeel,» leiab Kull.