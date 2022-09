ME SAAME HAKKAMA ⟩ Aeg, mil üks jama ajab teist taga

NATO ja lääs olevat ühtsemad kui kunagi varem – aga Putin räägib nüüd otse, et tema tuumasõja­jutuga ei blufi, ja üritab miljonit meest omal moel sõtta ­«müksata». Kõik on segane, kõik tundub ebakindel. Ainus kindel asi näib ­olevat see, et üks jama ajab teist taga, asjad lähevad pigem hullemaks kui paremaks.