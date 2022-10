Täna alanud vaimse tervise kuu keskendub tundetarkuse arendamisele

Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professori ja VATEKi nõukogu liige Merike Sisask kutsus samuti inimesi üles vaimse tervise kuul tundetargemaks saama. «Sisemaailmas toimuvaid emotsionaalseid kõikumisi on oluliselt lihtsam mõista, kui oled teadlik mehhanismidest nende taga. Lisaks teadmistele on tundetargaks saamise juures olulised ka oskused, mis tulevad kogedes ja harjutades,» selgitas Sisask.

Sisask tõi välja viis praktilist tarkusetera, mis emotsioone reguleerida aitavad: «Oluline on oma tundeid märgata, mitte neid peita, peljata või eitada. Samuti aitab tunnetele nime andmine ja selle kõva häälega välja ütlemine. Hea on ennast tunnete konksu otsast lahti haakida ja mõista, et mina ei võrdu minu tunded. Emotsioone aitab lahustada ka tunnete aktsepteerimine ja nende kõrvalt vaatlemine, nendega liigselt samastumata. Samuti erinevate eneseabivõtete kasutamine emotsioonide maandamiseks.»