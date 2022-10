Kas koroona suurendab 1. tüüpi diabeedi riski?

Tegemist on vastuoluliste uuringuandmetega valdkonnaga. Osa uuringuid näitab, et statistiliselt on oluline seos olemas, teised ütlevad, et tegelikud põhjused on mujal. Samas võib nii ühtedel kui teistel õigus olla. Koroona ise ja üksinda ei pruugi igal pool diabeedijuhtumite arvu suurendada, sest erinev on nii geneetiline taust, teiste viiruste olemasolu, vitamiin D tase jne, kuid halbade asjaolude kokkulangemisel võib nakkus päädida diabeediga. Näiteks Soomes on I tüüpi diabeedi esinemissagedus maailma kõrgeim ning selle põhjuseks on pakutud nii geneetilise tausta kui erinevate viiruste leviku koostoimet.