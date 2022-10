Eestis vaktsineeritakse ahvirõugete vastu neljas haiglas

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Kerli Reintamm ütles, et ahvirõugete vastast vaktsineerimist teostavad Pärnu Haigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Ida-Viru Keskhaigla. «Esimesed vaktsiinidoosid Eestis on juba manustatud – hetkel on vaktsiini saanud neli inimest,» lisas ta.