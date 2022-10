Presidendi preemia võitis ühing, kus elu keerleb kalli söögi ümber

«Võiks ju arvata, et asi on lihtne – püsi vaid dieedil ja joo kolm korda päevas valgujooki. Tegelikkus on teistsugune,» tõdes Õun, kelle sõnul võivad fenüülketonuuriaga lapsed muretsemata süüa vaid õuna ja kurki. Loobuda tuleb kõigest, mis natukegi valku sisaldab.

Õuna sõnul on perega sööma minnes valik pea olematu, laagris ei taha keegi võtta erivajadusega lapse eest vastutust, klassiekskursioonile paneb pere lapsele kaasa kogu toidumoona ja reisile tuleb minna auto ning pliidiga, et saaks ise süüa teha. Lisaks peab kaasas olema piisav ravimivaru.

FKU lapsed õpivad maast madalast ise süüa tegema. «Toiduvalmistamise töötubades on meil kokk kohe kodust võtta,» märkis Maarja Utno, kes aitab Õunal ühingut vedada ja kelle kokast abikaasa Antti oskab eri maitseid miksida, nii et tulemus viib sööjal keele alla. «Mees õpetab hea meelega seda kunsti ka teistele,» sõnas naine.

Utnode peres kasvab kaks fenüülketonuuriaga last. «Meie poiste lemmik on kartul, ent ka sellega tuleb osata piiri pidada.» Õnneks on Utnodel mitu aeda. «Võrumaa vanaema kasvatab head-paremat: marjad, puu- ja köögiviljad tulevad kõik sealt ja ise ka natuke nokitseme koduaias.» Hindamatu varaait on aga mets, sest lisaks marjadele passivad hästi lauale ka seened. «Viimases FKU suvelaagris näitas seeneteadlane peredele kätte söödavad liigid. Ilma pideva kombineerimiseta me küll rahaliselt omadega välja ei tuleks,» tunnistas Utno, kes töötab lasteaias.