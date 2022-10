Armastuse ja rõõmuhormoon taastab südamelihase infarktist

Oksütotsiin on hästi tuntud kui sotsiaalsete sidemete edendaja ja meeldivate tunnete tekitaja. See hormoon mängib olulist rolli seksis, kunstis ja ka treeningust saadava naudingu puhul. Kuid hormoonil on veel palju muid funktsioone, näiteks laktatsiooni ja emaka kontraktsioonide reguleerimine naistel ning ejakulatsiooni, sperma transpordi ja testosterooni tootmise reguleerimine meestel. Lisaks alandab oksütotsiin vererõhku ning on põletikuvastase ja antioksüdantse toimega.