Teadlaste sõnul on Aafrikast pärit karm viirus valmis hüppeks inimestele

Uuring näitab, et molekul või retseptor, mida nimetatakse CD163, mängib võtmerolli ahvide arteriviiruste bioloogias, võimaldades viirusel tungida sihtrakkudesse ja põhjustada nende nakatumist. Laboratoorsete katsete seeria abil avastasid teadlased enda üllatuseks, et viirus oli ka märkimisväärselt osav CD163 inimversiooniga seondumisel, inimrakkudesse sisenemisel ja endast kiirelt koopiate tegemisel.

Paljudel Aafrika ahvidel esineb erinevaid arteriviirusi, sageli ilma sümptomiteta, ning mõned liigid suhtlevad sageli inimestega ning on teada, et nad hammustavad ja kriimustavad neid.

«See, et me pole veel diagnoosinud inimese arteriviiruse infektsiooni, ei tähenda, et ükski inimene pole sellega kokku puutunud. Me ei ole seda uurinud,» ütles Warren.