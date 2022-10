Magneesium võib leevendada levinud häiret

Kroonilise migreeni korral valutab pea 15 ja enam päeva kuus. Kaheksa neist on migreenid, ülejäänud võivad olla ka pingetüüpi peavalud, ütleb Toomsoo. «See on tõeline väljakutse – praktiliselt üle päeva valutab pea ja inimene hakkab võtma ravimeid, millest areneb välja ravimsõltuv peavalu. See on must ring, millest väljatulek on väga keeruline, sest ei aita see, kui arstid kirjutavad ravimeid juurde. Sel juhul tuleb teha hoopis otsus, et kõik ravimid tuleb lõpetada päevapealt. See on raske periood, mis võib kesta nädala kuni kolm. Arstid teavad, mida niisugusel puhul kasutatakse. Siin tuleb mängu ka mõnikord magneesium, mis stabiliseerib rakku, on rahustava iseloomuga,» räägib neuroloog.