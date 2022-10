Videomängud, mis parandavad täiskasvanute mälu ja hüperaktiivsete laste tähelepanu

Gazzaley labor on selliste mängude teerajaja - esmakordselt näitasid nad ajakirjas Nature 2013. aastal avaldatud ja laialdaselt viidatud Neuroraceri uuringus, et vanemate inimeste vähenenud vaimseid võimeid on võimalik taastada vaid neljanädalase koolitusega, kasutades spetsiaalselt loodud videomänge.