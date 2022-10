Avastati võimalus, kuidas võidelda vananemisega ilma vähiriski suurendamata

Inimese tavalised rakud on nii jagunemise kui eluea mõttes piiratud. Selle piirangu seadjaks on telomeraas – kindla järjestusega pärilikkusaine DNA jupid meie kromosoomide ehk kokkupakitud DNA ahelate otstes. Teadlased tegid nüüd avastuse, mis tõotab võimalust telomeeride arvu ja aktiivsust rakus kasvatada, et mitmesuguseid haigusi ravida, tervist parandada ja eluiga pikendada. Kuid on imeõhuke piir tervise parandamise ja rakkude kontrollimatu paljunemise ehk vähi vahel. Kus see piir on ja kuidas seda küsimust lahendada?