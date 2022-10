Kuidas tagada väikelapsele terved hambad ja millal loobuda lutipudelist?

Lutt ei tohiks olla tundide kaupa suus

Apteekri sõnul võivad nii luti kui ka sõrme imemine muuta lapse hambumust. «See muidugi ei tähenda, et kohe, kui beebil hambad lõikuvad tuleks lutt ära võtta, vaid jälgida, et lutt poleks kogu päeva lapsel suus ja seda eriti suuremate laste puhul,» räägib Sokk. Ta lisab, et hambumuse seisukohalt on oluline lutitamine mõistlikul ajal lõpetada.

Hammaste tervis saab alguse looteeas

«Hammaste alged luuakse loote arengu käigus ja kui vundament on nõrk, siis on lapsel ka kehvad hambad, mis võivad laguneda ka vaatamata sellele, et laps peseb usinasti hambaid ja jälgitakse kõiki suuhügieeni reegleid,» rõhutab Sokk. Seetõttu on apteekri sõnul tähtis meeles pidada, et lapse hammaste tervise eest hoolitsemine algab juba varajases raseduses. «Ema peab toituma tervislikult ja mitmekülgselt, et ei tekiks kaltsiumi puudust. Samuti on raseduse ajal tähtis tarbida oomega-3-rasvhappeid.»

Vanema eeskuju ja muud nipid, kuidas hambapesu lõbusamaks muuta

«Kui hakata piisavalt vara harjutama, saab hambapesust rutiin ja polegi vaja mingit trikki, et see lapsele meeldiks,» räägib Sokk. Ta lisab, et positiivset eeskuju ja matkimisvõimalust pakub lapsele see, kui pesta enda hambaid lapsega koos.