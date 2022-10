Eesti ja WHO sõlmivad täna uue koostööleppe

Tervise- ja tööminister Peep Peterson on täna Kopenhaagenis, kus on plaanis Eesti ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) uue koostöölepingu allkirjastamine WHO Euroopa regionaaldirektori Hans Klugega ning kohtumised WHO valdkonnajuhtidega. Lähiaja tähtsamad koostöövaldkonnad on tervisesüsteemi tugevdamine, haiguste ennetamine, tervisekäitumise kujundamine ja vaimse tervise edendamine.