Uuringu kohaselt tõstab riskantne harjumus hingamisteede haiguste riski

Koos varasemate leidudega toetavad ajakirjas Nicotine and Tobacco Research avaldatud tulemused soovitusi tubaka tarbimise piiramiseks Covid-19 vastu võitlemiseks.

«Varasemad uuringud on näidanud, et suitsetamine suurendab Covid-19 haiguse raskema kulu riski, kuid nakatumise oht ei ole olnud nii selge,» ütles California ülikooli teadur Melanie Dove. «Meie uuringu tulemused näitavad, et suitsetajatel on suurenenud risk viirusnakkuste, sealhulgas koroonaviirusega nakatumise, ja hingamisteede haiguste tekkeks.»

Teadlased analüüsisid uuesti British Cold Study (BCS) andmeid aastatest 1986–1989, mille käigus 399 tervet täiskasvanut puutusid kokku ühega viiest nohuviirusest. See hõlmas näiteks levinud koroonaviirust 229E.

Teadurid arvutasid välja üldised ja koroonaviirusespetsiifilised korrigeerimata ja kohandatud suhtelised riskid suitsetajate ja nende haigestumise foonil.

Analüüs näitas, et suitsetajatel oli suurenenud risk hingamisteede viirusnakkuste ja haiguste tekkeks, kusjuures viirustüüpide lõikes ei olnud olulisi erinevusi. Ainult koroonaviiruse 229E sagedasemat esinemist ei saanud lugeda statistiliselt oluliseks. See oli tõenäoliselt tingitud väikesest valimi suurusest, kuna viirusnakkus esines vaid 55 osalejal, kellest 20 olid suitsetajad.

Need leiud on kooskõlas suitsetamisest põhjustatud teadaolevate kahjustustega immuun- ja hingamisteede kaitsesüsteemile. Samuti kattuvad need mõnede vaatlusandmetega Covid-19 nakatumise ja haiguse progresseerumise suurenemise kohta praeguste suitsetajate seas.

«Lisaks seoste uurimisele viiruse tüübi järgi on peamine põhjus, miks me algset Briti külmetushaiguste uuringut uuesti analüüsisime, esitada tõenäosussuhte asemel riskisuhe,» selgitas Dove. «Tõenäosussuhted võivad seose tugevust üle hinnata, kui sündmus pole haruldane (alla 10 protsendi),» rääkis Dove.