Tallinnas Kristiines lõppes eakate välitreeningute hooaeg

«Arvan, et see hooaeg oli täpselt sama eriline nagu kõik eelnevad hooajad. Iga hooaja alguses tuleb ka uusi – võetakse ka sõber kaasa,» rääkis treener Aliis Sarapik ning lisas, et kõige rohkem on olnud ühes treeningus üle 50 inimese.

Kord kuus viib treeningut läbi FC Flora pikaaegne treener Egon Tintse, kelle harjutused palliga ja ühine jalgpallmäng toovad kiiremat liikumisrõõmu ja vaheldust. «On tore, et vaatamata oma vanusele soovitakse liikuda ning veelgi toredam on, et ka jalgpall sobib väga hästi,» ütleb Tintse ning lisab, et on plaan jalgpalliga jätkata ka talvel.