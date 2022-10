Meeldib suitsetada? Neandertallaste DNA pakub üllatavaid vastuseid

«Meie tulemused viitavad sellele, et neandertallased kandsid mitut geenivarianti, mis suurendavad märkimisväärselt tänapäeva inimeste suitsetamisriski. Pole teada, mil moel avaldasid need variandid mõju neandertallaste käitumisele või tervisele. Siiski pakuvad need tulemused huvitavat materjali edasiseks uuringuteks nende geenide täpsema mõju osas ja aitavad meil tulevikus loodetavasti paremini mõista neandertallaste bioloogiat,» ütles uuringu juhtivautor, Tartu Ülikooli evolutsioonilise ja populatsioonigenoomika kaasprofessor Michael Dannemann.

«Neandertallaste DNA märkimisväärsed seosed alkoholitarbimise ja suitsetamise harjumusega võivad aidata meil mõista sõltuvuste ja tasule orienteeritud käitumisviiside evolutsioonilist päritolu,» lisas uuringu kaasjuht, Berliini Charité haigla neuropsühhiaatria professor Stefan M. Gold. «Uuringud on järjekindlalt kinnitanud, et unehäired ning alkoholi ja nikotiini tarvitamine on sageli mitmesuguste neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete riskitegurid. Teisest küljest viitavad mõned intrigeerivad antropoloogilised leiud sellele, et kütt-korilastel, kes neid aineid paremini talusid, oli mõningaid sotsiaalseid eeliseid. Nii toetavad meie uurimistulemused hüpoteesi, et mitte ajuhaigustel endil ei ole evolutsioonilisi eeliseid, vaid looduslik valik kujundab nendega seotud tunnuseid, mis muudavad meid tänapäeval nende suhtes haavatavaks.»