Lutsar annab soovituse, milline vaktsiin valida tõhustusdoosiks

«Mina valin omikroni BA4/5 sisaldavad vaktsiinid. Olen täiesti teadlik, et selle vaktsiiniga inimuuringud alles käivad, aga samas on vähemalt teoreetiline võimalus, et see vaktsiin on parim, kuna on ainuke, mille koostises on praegu ringlevad viiruse tüved,» ütleb Lutsar.