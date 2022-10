India uurib seost seal toodetud ravimite ja Gambia laste surma vahel

WHO andis sel nädalal hoiatuse, et India põhjaosas Haryana osariigis tegutseva ettevõtte Maiden Pharmaceuticals toodetud neli köha ja külmetuse vastast ravimit võivad põhjustada ägedaid neerukahjustusi.

Laboratoorsed testid leidsid ravimites potentsiaalselt eluohtlike saasteainete vastuvõetamatu taseme ning WHO hoiatas, et need tooted võivad olla kasutusel ka mujal kui Lääne-Aafrika riigis Gambias.