Peaasi kutsub barbereid ja baarmene vaimse tervise koolitusele

Vaimse tervise probleemid on väga levinud ja nendega puutuvad kokku kõik, kes töötavad inimestega, näiteks baarmenid ja barberid. Peaasi on loonud üleskutse, et leida üles just nende ametialade inimesed ja koolitada neid andma vaimse tervise esmaabi.