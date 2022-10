Uuring aitas luua lahendused kahjuliku seksuaalkäitumisega noortele

Viimastel aastatel on Eestis hakatud üha enam pöörama tähelepanu endale ja teistele kahjuliku seksuaalkäitumisega laste ning noorte toetamisele, et probleemset käitumist ennetada. Siiani ei olnud aga Eestis terviklikku süsteemi, mis aitaks sellistele lastele ja noortele sihipäraselt tuge pakkuda ja käitumist muuta. Uuringu autorid pakkusid välja mudeli probleemse seksuaalkäitumisega laste ja noorte juhtumitega tegelemiseks, soovitades kasutusele võtta hindamisvahendid AIM, AIM3 ja Profesor, mis sobivad teiste seas ka erivajadustega noortele. Uuringu käigus piloteeriti hindamisvahendeid, mis on nüüdseks koolitatud ekspertidel juba ka kasutuses.

«Ennast või teisi kahjustava seksuaalkäitumisega noori asjatundlikult ja süsteemselt toetades on võimalik neid probleemidest üle aidata. Seetõttu tellisimegi uuringu, et leida noorele sihtrühmale sobiv seksuaalkäitumise hindamisvahend ja sekkumisviisid,» selgitas justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Brit Tammiste. «Ühtlasi töötati uuringu käigus välja niinimetatud kohtlemismudel, mis on sihtrühma laste ja noortega tegelemisel toeks eri valdkondade spetsialistidele prokuröridest lastekaitsetöötajani.»

Ekspertide koostatud mudel koosneb viiest etapist, millest esimesed keskenduvad juhtumi olemuse välja selgitamisele ning annavad soovitusi, keda juhtumist teavitada.