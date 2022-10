Perearstikeskused said kvaliteetse töö eest üle miljoni euro lisatasu

«Möödunud aasta oli keeruline nii patsientide kui ka arstide ja õdede jaoks. Seda enam on rõõm näha, et igal aastal lisandub perearstikeskuseid, kes saavutavad hea taseme,» tõdes dr Sadrak.

«Väga hea ja hea tulemuse saavutanud perearstikeskused on teinud suurt tööd keskuse juhtimisel ja kvaliteedi hoidmisel. Kaks kolmandikku keskuses töötavatest perearstidest on täitnud perearstide kvaliteedisüsteemi tulemused juba 2021. aastal, kõik arstid on pädevad ja resertifitseeritud,» kiitis keskuseid Vanaisak. Ta lisas, et järjest rohkem keskendutakse perearstikeskuste juhtimisel kvaliteedile ja ka töötajate rahulolule.