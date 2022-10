Arst avaldab, mis soodustab rinnavähi teket

Liigne rasvkude toodab suurel hulgal tuumori kasvu soodustavaid adipokiine, mis on põletikku soodustavad tsütokiinid. Arsti sõnul soodustab aga otseselt vähirakkude kasvu insuliiniresistentsusest tingitud hüperinsulineemia ja aromataasi (ensüümi, mis muudab osa testosteroonist östrogeeniks – toim) rohkusega seotud hüperöstrogeneemia.

Liigse kehakaalu rinnavähi teket soodustav mõju ilmneb Szirko sõnul alles pärast 10. postmenopausi aastat. Menopausieelselt on ülekaalulisusel aga rinnavähi suhtes vähene kaitsev toime.

«Kaalu langetamisest saavad seega enim kasu vanemad naised, kuid normaalkaalu püsiv hoidmine on keeruline. Kolmandikul naistest järgneb kaalulangusele taas kaalutõus ja kehakaal võib jääda kõikuma. Sellist mustrit seostatakse nii rinna- kui ka endomeetriumivähi riski suurenemisega,» nendib arst. Kaalu õnnestub püsivalt langetada vaid kolmel protsendil katsetajatest. Rasvunud patsientide puhul on ilmnenud bariaatrilisest operatsioonist saadud oluline kasu – selle järgselt on vähirisk vähenenud mitmes paikmes.