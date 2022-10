Infarkti tõsidust ja taastumist võib mõjutada üllatav tegur

Varasemad uuringud on näidanud, et noorematel naistel kulgeb südamelihaseinfarkt raskemalt kui samaealistel meestel või vanemaealistel naistel. Kanada Toronto ülikoolis tehtud uuringus ilmnes, et ägeda infarkti läbi teinud 18–55aastased naised on sellele järgneva aasta jooksul meestest haavatavamad, vahendab ajakiri Eesti Arst.