Kirurg Tiit Meren: suitsetamiskahjude ennetamiseks peame jõudma põhjusteni

Kui hirmutaks suitsetajaid piinarikka surmaga?

Imetlen neid kuulsaid inimesi, kes on oma räigest alkoholisõltuvusest lahti saanud. Kui ütled alkohoolikule, et paneme ampulli, siis ta enamasti väidab vastu, et nalja teed, see ei toimi. Kui hirmutaks suitsetajat veelgi rohkem piinarikka surmaga, kas ta siis lõpetab suitsetamise?

See on inimese enda asi, kas ta saab elada ilma haigusteta, ilma sõltuvusaineteta, nagu alkohol ja tubakas. Kuid puhuks, kui asjad osutuvad viltu läinuks geneetikaga, mis toob kaasa päriliku kalduvuse sõltuvusele, peab riik appi tulema. Tulemusteni jõudmine nõuab uuringuid.

Põhjus on lihtne: keelud ja käsud ei toimi. Laste pealt on näha, et kui keelata, siis ta just teeb. Inimesed lihtsalt on sellised.