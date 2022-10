Mis aitab rahetera ja odraiva silmadest eemal hoida?

Tugev immuunsüsteem aitab silmamuresid ennetada

Apteekri sõnul ei saa odraiva ja rahetera teket otseselt ära hoida, kuid teades ja vähendades riskifaktoreid on siiski võimalik nende tekke tõenäosust vähendada. «Esmatähtis on silmade hügieen: silmade pesu puhta veega ja näo kuivatamine puhta rätikuga. Lisaks on oma roll ka organismi immuunsüsteemil. Odraiva tuleb esile just siis, kui organismi vastupanuvõime on langenud ning naha mikrofloora ja bakterid pole tasakaalus,» selgitab Oolberg. «Samuti on odraiva tekke risk suurem ka näiteks suhkruhaigetel.»